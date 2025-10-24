В Москве скорректируют 4 маршрута общественного транспорта

Так, маршрут Т57 продлят до станции метро «Владыкино». Он получит новый номер — 457. Жители района Коптево теперь смогут удобнее добираться до Московского центрального диаметра, Московского центрального кольца и станций метро. А автобус № 451 объединят с маршрутами С3 и С3к. Этот общественный транспорт теперь будет курсировать по улице Рословке, а не по 8-му микрорайону Митина. Благодаря этому москвичи смогут добираться до станции метро «Речной вокзал» в более комфортных условиях.