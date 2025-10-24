В Москве скорректируют 4 маршрута общественного транспорта

Четыре маршрута авто- и электробусов, курсирующих по Москве, будут скорректированы с 25 октября, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Оптимизация работы общественного транспорта отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, маршрут Т57 продлят до станции метро «Владыкино». Он получит новый номер — 457. Жители района Коптево теперь смогут удобнее добираться до Московского центрального диаметра, Московского центрального кольца и станций метро. А автобус № 451 объединят с маршрутами С3 и С3к. Этот общественный транспорт теперь будет курсировать по улице Рословке, а не по 8-му микрорайону Митина. Благодаря этому москвичи смогут добираться до станции метро «Речной вокзал» в более комфортных условиях.
«Изменения коснутся 10 районов в двух округах. На линии будет работать современный транспорт, оборудованный всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.