Росприроднадзор выявил источник загрязнения Муринского ручья и Охты

Ранее, 22 октября, специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды в Муринском ручье и на реке Охта. Расследование началось после жалоб жителей жилого комплекса «Цветной город» на плохое качество воды и массовую гибель рыбы в водоемах. В ведомстве уточнили, что будут проведены дополнительные исследования, чтобы оценить степень загрязнения и принять меры по предотвращению дальнейшего ущерба экосистеме.