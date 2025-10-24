В селе Михайловка под Уфой отключили уличное освещение

По информации районной администрации, причина сложившейся ситуации связана с разногласиями между организацией ООО «ЭСКБ» и руководством сельского совета. Компания ввела ограничения на потребление электроэнергии, начиная с 21 октября. В районной администрации подчеркнули, что никаких задолженностей за использованное электричество у них не числится.