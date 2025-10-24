Ричмонд
В селе Михайловка под Уфой отключили уличное освещение

Причиной отключения освещения в уфимском селе стал конфликт между организацией и администрацией.

Источник: Комсомольская правда

В селе Михайловка Уфимского района временно прекращена работа уличного освещения. Как сообщили местные жители, электричества нет на нескольких улицах населенного пункта, включая Садовую, Михайловскую и Полевую.

По информации районной администрации, причина сложившейся ситуации связана с разногласиями между организацией ООО «ЭСКБ» и руководством сельского совета. Компания ввела ограничения на потребление электроэнергии, начиная с 21 октября. В районной администрации подчеркнули, что никаких задолженностей за использованное электричество у них не числится.

В настоящее время спор между сторонами рассматривается в судебном порядке. Представители районной власти принесли извинения местным жителям за временные неудобства, вызванные отсутствием уличного освещения.

