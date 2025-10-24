Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 25 октября

В организации отметили, что 25 октября, когда будет проходить республиканский субботник, изменится график движения поездов. Так, на Московской и Автозаводской линиях движение поездов будет организовано по графику рабочей субботы. Интервал движения в утренние часы «пик», то есть с 07.30 до 10.00, составит 3 минуты, а с 10.00 до 19.00 — 5 — 6 минут.