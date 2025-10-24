Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 25 октября. Подробности озвучили в пресс-службе минского метрополитена.
В организации отметили, что 25 октября, когда будет проходить республиканский субботник, изменится график движения поездов. Так, на Московской и Автозаводской линиях движение поездов будет организовано по графику рабочей субботы. Интервал движения в утренние часы «пик», то есть с 07.30 до 10.00, составит 3 минуты, а с 10.00 до 19.00 — 5 — 6 минут.
На Зеленолужской линии интервал движения поездов с 07.30 до 10.00 будет 5 минут, а с 10.00 до 19.00 — 7 минут. В пресс-службе напомнили пассажирам, что на всех станциях метрополитена проезд можно оплатить при помощи банковской карты, а также мобильного сервиса «Оплати».
