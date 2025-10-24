Ричмонд
Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 25 октября

Метрополитен Минска сделал заявление про изменение графика движения поездов и оплату проезда 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 25 октября. Подробности озвучили в пресс-службе минского метрополитена.

В организации отметили, что 25 октября, когда будет проходить республиканский субботник, изменится график движения поездов. Так, на Московской и Автозаводской линиях движение поездов будет организовано по графику рабочей субботы. Интервал движения в утренние часы «пик», то есть с 07.30 до 10.00, составит 3 минуты, а с 10.00 до 19.00 — 5 — 6 минут.

На Зеленолужской линии интервал движения поездов с 07.30 до 10.00 будет 5 минут, а с 10.00 до 19.00 — 7 минут. В пресс-службе напомнили пассажирам, что на всех станциях метрополитена проезд можно оплатить при помощи банковской карты, а также мобильного сервиса «Оплати».

Кстати, Минтруда сказало, кого из белорусов не пустят на субботник 25 октября.

Тем временем власти Минска сказали об изменениях, чтобы быстрее построить метро.

А еще милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Националки».