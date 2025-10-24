В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике подготовил законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом криптовалют, усиливающий ответственность за кражу электроэнергии, сообщили в комитете.
«Комитет Государственной Думы по энергетике подготовил законопроекты, усиливающие административную ответственность за нарушение требований к майнингу и уголовную ответственность за хищение электроэнергии для добычи цифровой валюты. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов по итогам выездного круглого стола, прошедшего 24 октября 2025 года в Иркутске», — сказано в сообщении.
Проект изменений в КоАП предполагает установление административных составов правонарушений за несоблюдение действующих требований к майнингу. Законопроект может быть внесен на рассмотрение Государственной Думы до конца года.
Также готовится проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они касаются установления самостоятельного состава уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при ее хищении для незаконного майнинга, добавили там.
Ранее Шульгинов уже рассказывал РИА Новости, что комитет поддерживает законопроект, связанный с усилением ответственности за хищение электроэнергии, в том числе в ходе незаконного майнинга, и будет стараться проработать введение и уголовной ответственности.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.
Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.