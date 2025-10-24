В Башкирии ветеран СВО получил господдержку на развитие хозяйства

Ветеран специальной военной операции (СВО) из Бурзянского района Республики Башкортостан Саит Саяхов получил господдержку для своего крестьянского (фермерского) хозяйства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в районной администрации.
Саит Саяхов принял участие в конкурсе «Агростартап» и одержал в нем победу. Он выиграл грант и стал развивать собственное дело.
«Благодаря выигранному гранту приобрел новый трактор, купил десять голов лошадей. У меня большие планы на будущее: разведение лошадей, производство конины и кумыса. Также я смогу обеспечить людей рабочими местами», — рассказал Саит Саяхов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.