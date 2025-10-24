Поможет только отстрел? Как в Аше решат проблему с медведями в городах и селах

Медведи терроризируют города и села в Ашинском районе. В районной администрации провели по этому поводу совещание с участием депутатов, сотрудников прокуратуры и полиции, а также охотников.
Председателя местного общества охотников и рыболовов Сергей Иконников отметил, что численность популяции не превышает показатели предыдущих лет. Но поведение животных все же странное.
— На поведение животных могут влиять такие факторы как скудная кормовая база текущего года в естественной среде обитания, а также реконструкция трассы М5, что нарушает традиционные пути миграции животных, — передали слова Сергея Иконникова в пресс-службе администрации Ашинского района.
По итогам совещания приняли целый ряд решение. Самое решающие — обратиться в Минэкологии региона для получения лицензий на отстрел медведей на территориях рядом с населенными пунктами.
Мониторить ситуацию будут охотники и сотрудники правоохранительных органов. А местным жителям расскажут, как вести себя, если вы встретили медведя.
Людей попросили не гулять по одиночке в лесу и на окраинах города, особенно поздно вечером и ночью. В лесу нужно шуметь, чтобы зверь знал, что тут кто-то есть. Нельзя мусорить и даже оставлять пищевые отходы в мусорных контейнерах рядом с лесом, ведь запах еды может привлечь диких животных.
А если все-таки увидели медведя в городе или рядом с жилыми домами, нужно сразу сообщить об этом по номеру 112.