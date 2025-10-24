Кризис питьевой воды в Молдове: 40% населения не имеют доступа к водопроводу.
Около 40% жителей Республики Молдова до сих пор не имеют доступа к водопроводной воде. Значительная часть населения, особенно в сельской местности, продолжает пользоваться водой из колодцев, 70% которых не соответствуют санитарным нормам.
В ряде районов страны — Бричанском, Фалештском, Окницком, Сорокском, Бессарабском, Кантемирском и Вулканештском — полностью отсутствуют общественные системы канализации.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Хроника необъявленного визита главы СИБа в Комрат: Запугали почти всю Молдову — запугаем и Гагаузию.
Что кроется за секретными переговорами директор СИБа Мустяцэ в столице автономии (далее…).
Молдова после выборов: бедность, стагнация, нестабильность, раскол — партийная система убита.
Кишиневская власть совершенно оторвана от реальности и продолжает существовать в каком-то выдуманном ею же иллюзорном мире (далее…).
Жест отчаяния: В Молдове фермер уничтожил тонны винограда из-за отсутствия рынков сбыта.
Фермер пытался продать урожай на переработку, но не смог (далее…).