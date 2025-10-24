Ричмонд
Катастрофа в Молдове: В двух третях селах страны воду из колодцев пить нельзя, а водопровод — только в мечтах и обещаниях

Около 40% жителей Республики Молдова до сих пор не имеют доступа к водопроводной воде.

Источник: Комсомольская правда

Кризис питьевой воды в Молдове: 40% населения не имеют доступа к водопроводу.

Около 40% жителей Республики Молдова до сих пор не имеют доступа к водопроводной воде. Значительная часть населения, особенно в сельской местности, продолжает пользоваться водой из колодцев, 70% которых не соответствуют санитарным нормам.

В ряде районов страны — Бричанском, Фалештском, Окницком, Сорокском, Бессарабском, Кантемирском и Вулканештском — полностью отсутствуют общественные системы канализации.

