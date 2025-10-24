В столице представили новый аудиогид по лесопарку усадьбы «Кусково»

Новый аудиогид по лесопарку музея-заповедника «Кусково» появился на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву», работа которого соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Жители и гости Москвы теперь могут совершить тематическую экскурсию по лесопарку, который открыт для свободного посещения круглосуточно. Прогулка превратится в увлекательное путешествие во времени. Маршрут включает 17 точек, отмеченных на интерактивной карте приложения. Пользователи узнают о богатой истории усадьбы Шереметевых, увидят уникальные природные объекты и современные спортивные площадки.
Среди ключевых остановок на маршруте — Лесной пруд, своими очертаниями напоминающий сердце. Согласно легенде, его приказал вырыть граф Николай Шереметев в знак любви к своей будущей жене — крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Также гид расскажет о факельных колоннах у Большого Дворцового пруда, которые в XVIII веке создавали праздничную иллюминацию для гостей. Отдельное внимание в экскурсии уделено истории стадиона «Фрезер», где начинал карьеру легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов, и современному скейт-парку, открытому в 2022 году.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.