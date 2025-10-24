В столице представили новый аудиогид по лесопарку усадьбы «Кусково»

Среди ключевых остановок на маршруте — Лесной пруд, своими очертаниями напоминающий сердце. Согласно легенде, его приказал вырыть граф Николай Шереметев в знак любви к своей будущей жене — крепостной актрисе Прасковье Жемчуговой. Также гид расскажет о факельных колоннах у Большого Дворцового пруда, которые в XVIII веке создавали праздничную иллюминацию для гостей. Отдельное внимание в экскурсии уделено истории стадиона «Фрезер», где начинал карьеру легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов, и современному скейт-парку, открытому в 2022 году.