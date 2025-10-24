Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат на съезде с Открытого шоссе на МСД с 27 октября почти на год

Движение транспорта ограничат на съезде с Открытого шоссе на Московский скоростной диаметр (МСД) с 27 октября 2025 года до 8 сентября 2026 года из-за строительных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: РИА "Новости"

«С 27 октября 2025 года до 8 сентября 2026 года будут закрыты для движения съезд с Открытого шоссе на МСД (Северо-Восточная хорда) и участок местного проезда в районе вл. 9, стр. 1 по Открытому шоссе. Это связано с проведением строительных работ. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же период на участках МСД (Северо-Восточная хорда), 6-го проезда Подбельского и местного проезда в районе д. 14 Г, стр. 1 по Открытому шоссе будут недоступны для движения одна-две полосы.