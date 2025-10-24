Движение ограничат на съезде с Открытого шоссе на МСД с 27 октября почти на год

«С 27 октября 2025 года до 8 сентября 2026 года будут закрыты для движения съезд с Открытого шоссе на МСД (Северо-Восточная хорда) и участок местного проезда в районе вл. 9, стр. 1 по Открытому шоссе. Это связано с проведением строительных работ. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий», — говорится в сообщении.