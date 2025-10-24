За последний год в уфимском реабилитационном центре «Салют» курс восстановления прошли примерно шесть тысяч детей. Этой информацией поделился глава Башкирии Радий Хабиров в своем аккаунте в социальных сетях.
Руководитель региона сообщил, что в центре состоялось плановое заседание координационного совета, который занимается вопросами людей с инвалидностью. На встрече участники обсуждали, как в республике развивается система комплексной реабилитации и абилитации в соответствии с обновленными федеральными нормативами.
Хабиров лично ознакомился с организацией работы учреждения и остался доволен увиденным. Он отметил, что при создании центра было вложено много сил и значительные финансовые ресурсы, а строительство велось с определенными трудностями. Однако, по его словам, самое важное это то, что в конечном итоге все задуманное удалось реализовать.
Всего в Башкирии насчитывается 21 тысяча детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 6 тысяч получили помощь в «Салюте» за отчетный период.
Глава региона подчеркнул, что в центре собраны exceptional специалисты и создана эффективная система, которая объединяет реабилитацию, медицинское сопровождение и образовательные программы. Он заявил, что обеспечение максимально комфортных условий для лечения и восстановления детей с особыми потребностями является общей задачей и одним из ключевых направлений работы правительства республики.
