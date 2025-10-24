В Пласте Челябинской области благоустроили общественные территории

Благоустройство двух общественных территорий на улице Ленина в городе Пласте Челябинской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Пластовского муниципального района.
В выборе объектов для преображения участвовали жители Пластовского округа. В 2024 году они с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги» определили, какие территории нуждаются в первоочередном обновлении.
На участках улицы Ленина был проведен комплекс работ: обустроен тротуар с удобным покрытием, организованы уличное освещение и система водоотведения. Для отдыха горожан установлены новые лавочки, урны и декоративные элементы. Также были заменены остановочные павильоны и контейнерные площадки, проведены работы по озеленению.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.