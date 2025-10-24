Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 400 жителей 2 деревень Красноярского края получили доступ к интернету

Базовые станции связи заработали в населенных пунктах Шошкино и Новая Кузурба.

Жители деревень Шошкино и Новая Кузурба в Красноярском крае получили доступ к мобильному интернету при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.

В населенных пунктах заработали базовые станции сотовой связи, обеспечившие доступ к мобильному интернету стандарта 4G и цифровым звонкам. Благодаря этому почти 400 сельчан впервые вышли в Сеть со своих мобильных устройств. Шошкино, расположенное в 1,5 часа езды от Красноярска, и Новая Кузурба, находящаяся в 250 километрах от краевого центра, относятся к категории малых деревень с населением около 200 человек в каждой.

Запуск связи особенно важен для местных фельдшерско-акушерских пунктов. Теперь медики могут оперативно консультироваться со специалистами, использовать телемедицинские сервисы и быстрее получать данные для принятия решений.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.