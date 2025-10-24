Почти 400 жителей 2 деревень Красноярского края получили доступ к интернету

В населенных пунктах заработали базовые станции сотовой связи, обеспечившие доступ к мобильному интернету стандарта 4G и цифровым звонкам. Благодаря этому почти 400 сельчан впервые вышли в Сеть со своих мобильных устройств. Шошкино, расположенное в 1,5 часа езды от Красноярска, и Новая Кузурба, находящаяся в 250 километрах от краевого центра, относятся к категории малых деревень с населением около 200 человек в каждой.