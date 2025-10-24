В Гомельской области преобразованы два гидрологических заказника местного значения

На их территориях действуют ограничения и запреты в соответствии с п.2 ст. 24 и п.2 ст. 28 закона «Об особо охраняемых природных территориях». Кроме того, в заказнике «Белуга» запрещается проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта, рельефа дна и берегов всех водных объектов и водотоков, спрямление естественных русел и участков естественных русел водотоков. Под запретом и изъятие воды для промышленных и хознужд из всех водных объектов и водотоков на территории заказника, промысловое рыболовство, водопой скота (за исключением мест, установленных планом управления заказника или решением Буда-Кошелевского райисполкома), распашка и обработка почвы (за исключением выполнения работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений и по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений), а также устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов.