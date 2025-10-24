В Гомельской области преобразованы два гидрологических заказника местного значения

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе преобразованы два гидрологических заказника местного значения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Решением Буда-Кошелевского райисполкома от 2 октября 2025 года № 1029 предусмотрено, что гидрологические заказники местного значения «Белуга» и «Соловьевское» преобразованы в заказники местного значения. Документ принят в связи с изменением их границ, площади, режима охраны и использования. Установлены границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель заказников.
Заказник «Белуга» создан для сохранения в естественном состоянии участка ценного болотного комплекса в пойме реки Днепр. «Соловьевское» — для сохранения в естественном состоянии участка ценного природного комплекса, имеющего водоохранное значение для долины Днепра, в пределах которого находятся места обитания диких животных и произрастания видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Управление заказниками осуществляет Буда-Кошелевский опытный лесхоз.
На их территориях действуют ограничения и запреты в соответствии с п.2 ст. 24 и п.2 ст. 28 закона «Об особо охраняемых природных территориях». Кроме того, в заказнике «Белуга» запрещается проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта, рельефа дна и берегов всех водных объектов и водотоков, спрямление естественных русел и участков естественных русел водотоков. Под запретом и изъятие воды для промышленных и хознужд из всех водных объектов и водотоков на территории заказника, промысловое рыболовство, водопой скота (за исключением мест, установленных планом управления заказника или решением Буда-Кошелевского райисполкома), распашка и обработка почвы (за исключением выполнения работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений и по регулированию распространения и численности инвазивных видов растений), а также устройство летних лагерей содержания скота и скотопрогонов.
Оборудованные в заказниках зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств, размещенные в местах, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, обозначаются информационными знаками. -0-