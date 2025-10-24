Адыгейский госуниверситет и ТАСС запустили серию подкастов с академиками РАН

Первый сезон проекта стартовал в 2024 году и включал фестивали науки в ВДЦ «Орленок», участниками которых стали 16 тысяч детей из 14 стран мира, серию онлайн-уроков по естественным наукам, которые посетили более 240 тысяч школьников, и открытую медиатеку научно-популярных лекций от ведущих российских ученых и популяризаторов, набравшую свыше 4 млн просмотров. Проект «Наука вокруг» вошел шорт-лист Премии Рунета-2024 и вышел в финал XI Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Наука — детям».