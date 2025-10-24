Ростовской области выделили деньги на расселение аварийных домов

Ростовская область получит более 1 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Заявку на финансирование программы одобрили в Фонде развития территорий, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, средства направят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Поступление средств запланировано поэтапно и будет осуществляться в течение трех лет, начиная с 2025 года.
Первая сумма в 136,8 млн рублей уже поступила в областной бюджет. Средства планируют направить в Шахты для переселения 121 человека.
В 2026 году область ожидает более крупный транш — 406 млн рублей. Финансирование позволит продолжить расселение в нескольких территориях, в частности, в Донецке, Ростове-на-Дону, Шахтах и Белокалитвинском районе.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.