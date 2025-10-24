В Петербурге задержан замдиректора «Экспофорума» по делу о легализации доходов

В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера компании «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова по подозрению в легализации средств. Его обвиняют в отмывании 32 млн рублей. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на источник.
По информации источника, Горохов работал с компаниями, которые предоставляли услуги, а фактически они не были оказаны. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, до этого в отношении него возбуждали дело о мошенничестве в особо крупном размере.
«С помощью хитроумной схемы мужчина проводил большие деньги через официальную бухгалтерию, создавая видимость легальных операций. В июле в компании прошли обыски в рамках расследования хищения нескольких миллиардов рублей», — пишет издание.
Между тем, 24 октября был задержан экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.