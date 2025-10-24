В Петербурге задержан замдиректора «Экспофорума» по делу о легализации доходов

По информации источника, Горохов работал с компаниями, которые предоставляли услуги, а фактически они не были оказаны. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств, до этого в отношении него возбуждали дело о мошенничестве в особо крупном размере.