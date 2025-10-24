Письмо в ООН в защиту Беловежской пущи подписали Минприроды и Всероссийское общество охраны природы

Сергей Масляк подчеркнул, что только совместными усилиями можно достичь результатов, поэтому участие в круглом столе председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова столь значимо. Итогом круглого стола стал меморандум между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Всероссийским обществом охраны природы, к которому также подписана дорожная карта. Кроме того, подписано письмо в адрес Организации Объединенных Наций по вопросу проблемы, которая усугубляется непосредственно в Беловежской пуще. «Я говорю про забор, который был установлен силами Республики Польша и который разрезал, по сути, Беловежскую пущу, которая является всемирным наследием ЮНЕСКО, на две части. Это наносит определенный урон ландшафтно-биологическому разнообразию, нарушает гидрологический режим, исключает миграцию определенных видов животных, способствует попаданию на нашу территорию различных инвазивных растений и очень пагубно влияет в целом на состояние реликтового леса. К сожалению, многочисленные наши просьбы и информационные письма в адрес Республики Польша, которые были неоднократно направлены на различных международных площадках, так и не были услышаны. За исключением крайнего момента, когда, все-таки достучавшись, к нам была направлена реактивная группа, которая внимательно изучила этот вопрос и дала определенные рекомендации, которые тоже до настоящего времени, увы, не выполнены. И основной посыл, который будет обозначен в этом письме, — возможность предоставить нам площадку для переговоров и решения этой серьезнейшей проблемы», — пояснил министр.