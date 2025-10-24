Письмо в ООН в защиту Беловежской пущи подписали Минприроды и Всероссийское общество охраны природы

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Письмо в защиту Беловежской пущи подписали Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Всероссийское общество охраны природы по завершении круглого стола «Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия в Национальном парке “Беловежская пуща”, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк отметил, что министерство совместно с различными государственными органами проводит напряженную, но планомерную работу по вопросу сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. «Речь идет об особо охраняемых природных территориях, которых сейчас насчитывается 1355. Мы достигли хороших результатов по этому направлению. 9,2% территорий Беларуси составляют особо охраняемые природные территории. Задача, которая стоит перед нашим ведомством, — к 2030 году увеличить их до 9,4%», — рассказал он.
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия происходит через объявление памятников природы и особо охраняемых природных территорий, что позволяет сохранить баланс между экосистемами и потребностями человека, производством и бизнесом.
Сергей Масляк подчеркнул, что только совместными усилиями можно достичь результатов, поэтому участие в круглом столе председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова столь значимо. Итогом круглого стола стал меморандум между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Всероссийским обществом охраны природы, к которому также подписана дорожная карта. Кроме того, подписано письмо в адрес Организации Объединенных Наций по вопросу проблемы, которая усугубляется непосредственно в Беловежской пуще. «Я говорю про забор, который был установлен силами Республики Польша и который разрезал, по сути, Беловежскую пущу, которая является всемирным наследием ЮНЕСКО, на две части. Это наносит определенный урон ландшафтно-биологическому разнообразию, нарушает гидрологический режим, исключает миграцию определенных видов животных, способствует попаданию на нашу территорию различных инвазивных растений и очень пагубно влияет в целом на состояние реликтового леса. К сожалению, многочисленные наши просьбы и информационные письма в адрес Республики Польша, которые были неоднократно направлены на различных международных площадках, так и не были услышаны. За исключением крайнего момента, когда, все-таки достучавшись, к нам была направлена реактивная группа, которая внимательно изучила этот вопрос и дала определенные рекомендации, которые тоже до настоящего времени, увы, не выполнены. И основной посыл, который будет обозначен в этом письме, — возможность предоставить нам площадку для переговоров и решения этой серьезнейшей проблемы», — пояснил министр.
Сергей Масляк также добавил, что был подписан меморандум с Национальным парком «Беловежская Пуща». «Нам есть что обсудить. Есть вопросы, в которых нам хотелось бы двигаться совместно, и сегодня у нас присутствовали представители различных министерств и ведомств, руководители особо охраняемых природных территорий, которые поделились итогами своей работы и внесли предложения по более интенсивному развитию этого направления», — рассказал он.
В свою очередь Вячеслав Фетисов отметил, что он приехал не просто в национальный парк, а в судьбоносное место для всего мира. «Мы сегодня в Беловежской пуще, которая так же, как и все наши природоохранные памятники мирового уровня, несет особую нагрузку на балансирование всего, что происходит с изменениями в нашей жизни. Мне кажется, что как раз объединение усилий — та самая разделенная ответственность, о которой постоянно говорят международные организации. Они должны понимать, что нас это волнует», — сказал он.
Вячеслав Фетисов подчеркнул, что необходимо объединять усилия для сохранения будущего детей, внуков и планеты Земля. «Мне кажется, правильное решение — вместе двигаться и бороться за природу», — резюмировал он. -0-