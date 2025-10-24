Ольга Бузова смогла восстановить доступ к аккаунту в Instagram*

Российская певица Ольга Бузова смогла получить доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram*. Об этом артистка сообщила в пятницу, 24 октября.
По словам звезды, последние дни выдались очень напряженными, на фоне стресса у Бузовой ухудшилось здоровье: у нее поднялась температура, голова раскалывалась от нервного перенапряжения.
— Я без лица, без сна. У меня куча дел перед отлетом. Вчера поднялась температура. Сегодня буду еще стараться быстренько встать на ноги. По крайней мере Instagram* — у меня, — отметила певица.
Артистка добавила, что мошенники пытались манипулировать ее чувствами, а также пообещала, что приложит все усилия, чтобы наказать виновных.
Российские звезды становятся новыми мишенями мошенников, атакующих социальные сети. Эксперт по кибербезопасности и хакер Лука Сафонов объяснил, для чего это делают злоумышленники.
Еще одной жертвой аферистов стала популярный блогер Оксана Самойлова: мошенники также «угнали» ее профиль в социальной сети Instagram*, где насчитывается более 16 миллионов подписчиков.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.