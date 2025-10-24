Журналистка Ксения Лученко* объявлена в розыск по уголовному делу

Министерство внутренних дел России объявило журналистку Ксению Лученко* в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 24 октября.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ.
При этом статья, по которой разыскивается журналистка, не уточняется.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ, что в отношении Ксении Лученко* было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России.
Журналистка была внесена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ в мае 2025 года. В пояснительной записке отмечалось, что она также распространяла недостоверную информацию об органах публичной власти России.
* лицо, внесенное в реестр иностранных агентов Минюста на территории России.