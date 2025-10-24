Ричмонд
Вика Цыганова рассказала, что сшила душегрею из соболя жене Трампа

Российская певица Вика Цыганова рассказала, что несколько лет назад она сшила душегрею из соболя и отправила ее супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп.

По словам Цыгановой, Трамп получила ее подарок, но она ни разу не была замечена в этом наряде. При этом артистка сомневается, что фотография с Меланией в душегрее, появившаяся в Сети, — настоящая и не была сгенерирована с помощью нейросетей.

— Я отправляла Мелании на выборы свою душегрею из соболя, которую сама сшила и делала руками, — написала Цыганова в своем блоге.

Певица не уточнила, как ей удалось передать вещь первой леди США. При этом артистка выразила уверенность в том, что Мелании Трамп понравился ее подарок, поскольку он выполнен в лучших традициях русского стиля.

13 августа российский актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в пиар-роликах финансовой пирамиды МММ, рассказал, что встретил Дональда Трампа в декабре 1996 года. Тогда предприниматель приехал в Москву вместе с представителями компании U.S. Tobacco и собирался построить в столице «Трамп-тауэр».

