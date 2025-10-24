В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области отремонтировали 3 дороги

Ремонт трех автомобильных дорог завершен в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Среди отремонтированных объектов — два транзитных маршрута. В селе Старые Бурасы привели в порядок дорогу по улицам Кирова и Академической протяженностью 3,3 км. В поселке Базарный Карабулак, который является районным центром, отремонтировали 1,5 км улицы Ленина. Кроме того, завершен ремонт участка дороги Свободный — Бегуч протяженностью 7,5 км, которая ведет в Пензенскую область.
Отметим что на некоторых участках специалисты досрочно приступили к работам, которые ранее были запланированы на 2026 год. Например, на трассе Свободный — Бегуч уже выполнено 90% работ на последнем участке длиной 5,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.