Школа искусств в Красноуральске Свердловской области получила оборудование

В учреждение поступили ноутбуки, витрины, учебные пособия, а также широкий спектр музыкальных инструментов.

Детская школа искусств в Красноуральске Свердловской области получила партию нового оборудования, музыкальных инструментов и учебных материалов. Учреждение оснастили по национальному проекту «Семья», сообщили в управлении культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск.

В учебное заведение поступили современные ноутбуки, учебные пособия, гипсовые модели, демонстрационные витрины, а также широкий спектр музыкальных инструментов. Среди них — баяны, аккордеоны, гитары, флейты, кларнеты, саксофон-баритон, пианино и синтезаторы.

Новое оборудование позволяет внедрять современные образовательные технологии и делать процесс обучения более наглядным. Демонстрационные витрины с кубками, дипломами и художественными работами учеников создали в школе атмосферу уважения к творческому труду и вдохновляют юных авторов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.