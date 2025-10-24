Школа искусств в Красноуральске Свердловской области получила оборудование

Детская школа искусств в Красноуральске Свердловской области получила партию нового оборудования, музыкальных инструментов и учебных материалов. Учреждение оснастили по национальному проекту «Семья», сообщили в управлении культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск.
В учебное заведение поступили современные ноутбуки, учебные пособия, гипсовые модели, демонстрационные витрины, а также широкий спектр музыкальных инструментов. Среди них — баяны, аккордеоны, гитары, флейты, кларнеты, саксофон-баритон, пианино и синтезаторы.
Новое оборудование позволяет внедрять современные образовательные технологии и делать процесс обучения более наглядным. Демонстрационные витрины с кубками, дипломами и художественными работами учеников создали в школе атмосферу уважения к творческому труду и вдохновляют юных авторов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.