В Салаватском районе Башкирии появится форелевая ферма

В Салаватском районе Башкирии планируют организовать фермерское хозяйство по разведению форели. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, на создание современного рыбного комплекса предполагается направить 48 миллионов рублей.
Инициатор проекта Эдуард Шарафутдинов представил свою идею на встрече с инвесторами в правительстве региона в четверг, 23 октября. По его замыслу, на ферме будет налажено не только выращивание рыбы, но и ее глубокая переработка. В планах — производство рыбных стейков, слабосоленой форели, красной икры и суповых наборов.
Реализация этого проекта позволит создать семь новых рабочих мест для местных жителей.
Инвестиционный комитет Башкирии одобрил данную инициативу и включил ее в список наиболее значимых проектов, которые будут реализованы на территории республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.