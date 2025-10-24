В Салаватском районе Башкирии появится форелевая ферма

Инициатор проекта Эдуард Шарафутдинов представил свою идею на встрече с инвесторами в правительстве региона в четверг, 23 октября. По его замыслу, на ферме будет налажено не только выращивание рыбы, но и ее глубокая переработка. В планах — производство рыбных стейков, слабосоленой форели, красной икры и суповых наборов.