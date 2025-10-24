Режиссеру «Крестного отца» Копполе приходится продавать вещи из-за нехватки денег

Американскому режиссеру Фрэнсису Форду Копполе из-за нехватки денег приходится идти на крайние меры — он начал продавать собственные вещи. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в New York Times.
Уже 6 декабря режиссер намерен выставить на аукционе Phillips коллекцию, состоящую из семи наручных часов.
Главный лот мероприятия — часы, разработанные Копполе 11 лет назад. Тогда он сотрудничал со швейцарской часовой компанией F.P. Journe — вместе они создали аксессуар, который стоит один миллион долларов.
— Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву, — уточнил режиссер.
Последний фильм Копполы «Мегалополис» вышел в 2024 году, его производство режиссер оплатил из собственного кармана. Однако в прокате картина не окупилась, передает издание.
Голливудский актер Роберт Де Ниро в 2021 году также заявлял, что у него кончаются деньги. По словам звезды, бывшая жена Грейс Хайтауэр разоряет его после развода — суд постановил, что артист должен выплачивать экс-возлюбленной по миллиону долларов в год.