Предприятие из Приангарья стало призером премии «Экспортер года — 2025»

Продовольственный бренд из Иркутской области ИП «Шарпинская» вошел в число призеров Всероссийской премии «Экспортер года — 2025». Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства.
Предприятие, специализирующееся на производстве рыбной продукции и переработке морепродуктов, заняло третье место в номинации «Прорыв года» среди субъектов малого и среднего бизнеса. Награду предпринимателю вручил министр экономического развития РФ Максим Решетников на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».
Отметим, что всего в 2025 году в премии участвовали более 1,5 тысячи компаний со всей страны. Звание лучших экспортеров получили 50 предприятий в 20 номинациях.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.