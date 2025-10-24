Россиянам рассказали, как определить разбавленный бензин

На фоне роста цен на нефть и дефицита топлива в России участились случаи продажи некачественного бензина. Эксперты Пермского политеха рассказали, как определить разбавленный бензин.
По словам ученых, простым и доступным способом является «бумажный тест». Чтобы проверить бензин, необходимо нанести несколько капель топлива на чистый белый лист бумаги. Если оно испарится в течение одной-трех минут без следов — бензин качественный. Если же через пять-десять минут остается жирное или маслянистое пятно, это указывает на присутствие тяжелых фракций.
Также существует проверка горением, однако она более опасна. В открытом пространстве вдали от зданий несколько капель топлива поджигают в металлической емкости. Чистый бензин горит бело-голубым пламенем. Если же пламя имеет желтоватый или красноватый оттенок, это свидетельствует о примесях.
— Полноценная проверка возможна только в лабораторных условиях — с помощью газового хроматографа, который определяет состав топлива по десяткам параметров, — передает «Газета.Ru».
Глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что на российских АЗС начали разбавлять бензин, чтобы удерживать цены на топливо. По его словам, на станциях за счет неких добавок изменяют октановое число топлива — показатель, который характеризует способность бензина сопротивляться детонации (самовоспламенению) в двигателе внутреннего сгорания. Чем чревато использование разбавленного топлива для автомобиля, разбиралась «Вечерняя Москва».