Россиянам рассказали, как определить разбавленный бензин

По словам ученых, простым и доступным способом является «бумажный тест». Чтобы проверить бензин, необходимо нанести несколько капель топлива на чистый белый лист бумаги. Если оно испарится в течение одной-трех минут без следов — бензин качественный. Если же через пять-десять минут остается жирное или маслянистое пятно, это указывает на присутствие тяжелых фракций.