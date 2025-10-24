Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Крестного отца» Коппола распродает коллекцию часов из-за долгов

6 декабря автор трилогии «Крестный отец» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов.

Источник: Аргументы и факты

Обедневшему режиссеру Фрэнсису Форду Копполе пришлось распродавать личные вещи из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила газета The New York Times.

6 декабря автор трилогии «Крестный отец» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов.

Главным лотом станут часы, созданные в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской мануфактурой F.P. Journe. Издание отмечает, что модель была выпущена в ограниченном количестве и оценивалась в один миллион долларов.

«Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — пояснил Коппола.

Последний фильм режиссера — «Мегалополис» — вышел в 2024 году. Коппола полностью профинансировал его производство самостоятельно, однако в прокате картина не окупилась.

«Но многие мои фильмы со временем окупаются», — отметил он, напомнив, что «Апокалипсис сегодня» также привел его к долгам, но впоследствии принес около 150 миллионов долларов.