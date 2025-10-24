Ричмонд
Брата короля Великобритании Карла III приравняли к изменникам родины: подробности

Daily Mirror: Принца Эндрю в Британии приравняли к изменникам родины.

Источник: Комсомольская правда

Брата британского короля Карла III принца Эндрю приравняли к изменникам родины. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Издание сообщает, что в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке спустили знамя с принцем Эндрю. Как правило, под крышей часовни находятся знамена с гербами членов Благороднейшего ордена Подвязки, одновременно в него могут входить 24 самых доверенных монарха.

До этого подобные знамена спускали лишь в случае государственной измены или вооруженного выступления против престола. И если 18 октября флаг с гербом принца Эндрю еще был на месте, то в среду его уже не было.

Ранее принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского и присвоенных ему наград по причине связей с со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом следовало из сообщения пресс-службы Букингемского дворца.

