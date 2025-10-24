Ричмонд
Принца Эндрю приравняли к заговорщикам и изменникам родины в Британии

Опального брата короля Великобритании Карла III Эндрю признали мятежником, изменником родины и заговорщиком. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в Daily Mirror.

Так, церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю спустили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Под крышей здания всегда висели знамена с гербами членов Благороднейшего ордена Подвязки — в него могут входить только 24 самых доверенных приближенных монарха.

До этого флаги членов ордена спускали только в особых случаях: при измене или вооруженном выступлении против короны.

На флаге младшего брата Карла III изображены три льва, символизирующих Англию, арфа — как символ Ирландии — и стоящий на задних лапах лев — символ Шотландии, уточнили в издании.

Лондонская полиция начала расследование деятельности брата короля Карла III. Причиной стала публикация в СМИ писем, якобы написанных принцем, в которых он заявил, что поручил одному из своих охранников собрать информацию о Вирджинии Джуффре — девушке, которая ранее обвинила принца Эндрю в изнасиловании.

17 октября в СМИ появилась информация о том, что принц Эндрю под давлением Карла III отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном.

