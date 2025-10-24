Невролог предупредила, когда головная боль требует немедленного обращения к врачу

Иногда головная боль может быть тревожным сигналом, поэтому важно уметь отличать простые боли от тех, которые требуют немедленного обращения к врачу. Невролог Светлана Шаповалова рассказала, когда стоит срочно искать медицинскую помощь. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Мигрень — боль односторонняя и пульсирующая, усиливается при физической активности. Может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной восприимчивостью к свету, звукам, запахам. Интенсивность боли мешает выполнять повседневные дела, снижает качество жизни, — пояснила медик.
Невролог подчеркнула, что если головная боль возникла внезапно и имеет очень высокую интенсивность, как будто «раскат грома», это повод обратиться к врачу. Также важно помнить, что боль, которая усиливается при смене позы, кашле или физических нагрузках, также может указывать на более серьезную проблему.
В случае обычной головной боли, вызванной переутомлением или стрессом, Шаповалова порекомендовала обеспечить себе покой, отдых в темном и тихом помещении, а также использовать холодные компрессы или травяные чаи. Но если такие боли становятся частыми или сильными, лучше проконсультироваться с врачом для уточнения причины и не заниматься самолечением.