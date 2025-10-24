Невролог предупредила, когда головная боль требует немедленного обращения к врачу

Невролог подчеркнула, что если головная боль возникла внезапно и имеет очень высокую интенсивность, как будто «раскат грома», это повод обратиться к врачу. Также важно помнить, что боль, которая усиливается при смене позы, кашле или физических нагрузках, также может указывать на более серьезную проблему.