Названы блюда, которые могут нанести серьезный вред здоровью

Хирург Умнов: Блюда из сырого мяса и рыбы могут вызвать тяжелые заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Любителям стейков с неполной прожаркой и блюд из сырого мяса следует быть осторожными. Такие гастрономические изыски могут скрывать опасности для здоровья, предупредил врач-хирург Александр Умнов. Если мясо не прошло должной термической обработки, оно может содержать патогенные микроорганизмы, такие как Кампилобактер.

— Инфицирование Кампилобактериозом может привести к развитию кампилобактериоза, характеризующегося широким спектром клинических проявлений, включая артрит, миокардит, энтероколит, менингит и даже спонтанный аборт у беременных, — объяснил медик в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, в сырых мясных блюдах могут быть личинки паразитов, таких как бычий или свиной цепень. Эти гельминты могут мигрировать в различные органы, включая мозг, вызывая тяжелые поражения. Также сырое мясо увеличивает риск заражения сальмонеллезом, что может привести к отравлениям и обезвоживанию организма.

Для того чтобы избежать рисков, Умнов посоветовал всегда проверять качество мяса и следить за тем, чтобы оно было правильно обработано. Кроме того, лучше отдавать предпочтение хорошо прожаренным или тщательно приготовленным продуктам.