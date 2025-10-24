Названы блюда, которые могут нанести серьезный вред здоровью

Любителям стейков с неполной прожаркой и блюд из сырого мяса следует быть осторожными. Такие гастрономические изыски могут скрывать опасности для здоровья, предупредил врач-хирург Александр Умнов. Если мясо не прошло должной термической обработки, оно может содержать патогенные микроорганизмы, такие как Кампилобактер.
— Инфицирование Кампилобактериозом может привести к развитию кампилобактериоза, характеризующегося широким спектром клинических проявлений, включая артрит, миокардит, энтероколит, менингит и даже спонтанный аборт у беременных, — объяснил медик в беседе с Lenta.ru.
Кроме того, в сырых мясных блюдах могут быть личинки паразитов, таких как бычий или свиной цепень. Эти гельминты могут мигрировать в различные органы, включая мозг, вызывая тяжелые поражения. Также сырое мясо увеличивает риск заражения сальмонеллезом, что может привести к отравлениям и обезвоживанию организма.
Для того чтобы избежать рисков, Умнов посоветовал всегда проверять качество мяса и следить за тем, чтобы оно было правильно обработано. Кроме того, лучше отдавать предпочтение хорошо прожаренным или тщательно приготовленным продуктам.