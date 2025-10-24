Головные боли и слезы: о чем могут говорить постоянные недомогания школьника

Школьные нагрузки и дополнительные занятия часто становятся тяжелым испытанием для психики детей. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова объяснила, как отличить настоящий стресс у школьника от обычной лени. Её слова приводит Regions.
Родителям посоветовали внимательно следить за эмоциями ребенка. Тревожность, частые слезы, раздражительность указывают на проблемы. Нельзя игнорировать резкие смены настроения или слова о том, что ничего не выходит.
Стресс проявляется и в поведении. Учеба идет хуже, ребенок избегает школы и друзей. Могут появиться нарушения сна, аппетита, вредные привычки, рассеянность, уточнила специалист.
Тело тоже подает сигналы: головные боли, боли в животе без причины, постоянная усталость, частые болезни. Чтобы помочь, нужно поговорить с ребенком по-доброму, без давления. Мишонова подчеркнула, что важен строгий режим дня, правильное питание и сон — это основа здоровья психики.
Следует уменьшить нагрузку, дать время на отдых. Ребенку нужно свое пространство для личных дел. И главное — хвалить за старания, а не ругать. Если ситуация не улучшается, Мишонова посоветовала обратиться к школьному психологу или специалисту. Это забота, а не слабость.
Ранее психолог Юлия Лосевская рассказала, что мотивировать ребенка получать хорошие оценки за оплату — не самая лучшая стратегия. Она отметила, что дети могут начать учиться только ради денег, а не ради знаний.