Головные боли и слезы: о чем могут говорить постоянные недомогания школьника

Следует уменьшить нагрузку, дать время на отдых. Ребенку нужно свое пространство для личных дел. И главное — хвалить за старания, а не ругать. Если ситуация не улучшается, Мишонова посоветовала обратиться к школьному психологу или специалисту. Это забота, а не слабость.