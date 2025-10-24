Пентагон: США направят авианесущую группу для борьбы с наркотрафиком

«Для поддержки директивы президента о ликвидации транснациональных преступных организаций (ТПО) и противодействия наркотерроризму в целях защиты США», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что приказ о направлении авианосной ударной группы и авиакрыла в регион был отдан главой Пентагона Питом Хегсетом.
Ранее KP.RU сообщал, что США отправили десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей. Как отмечает Reuters, в настоящий момент военное присутствие США в регионе остается высоким.