Пентагон: США направят авианесущую группу для борьбы с наркотрафиком

Глава Пентагона Хегсет отдал приказ отправить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США для борьбы с преступными организациями.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты направят авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке. Как говорится в заявлении Пентагона, инициатива необходима для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью в регионе.

«Для поддержки директивы президента о ликвидации транснациональных преступных организаций (ТПО) и противодействия наркотерроризму в целях защиты США», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что приказ о направлении авианосной ударной группы и авиакрыла в регион был отдан главой Пентагона Питом Хегсетом.

Ранее KP.RU сообщал, что США отправили десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей. Как отмечает Reuters, в настоящий момент военное присутствие США в регионе остается высоким.