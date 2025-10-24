В Самаре пройдет массовый фитнес-фестиваль «Накрути себя»

В частности, с 17:00 до 21:00 в чаше стадиона будут проходить мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу и йоге. Участники фестиваля будут выполнять упражнения под присмотром специалистов международного уровня. Присоединиться к самой массовой фитнес-тренировке в России можно, зарегистрировавшись по ссылке. Подчеркивается, что за участие в фестивале платить не нужно.