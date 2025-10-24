В Самаре пройдет массовый фитнес-фестиваль «Накрути себя»

Массовый фитнес-фестиваль «Накрути себя» пройдет 6 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» во время XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», организованного в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
В частности, с 17:00 до 21:00 в чаше стадиона будут проходить мастер-классы по функциональному фитнесу, аэробике, зумбе, стретчингу и йоге. Участники фестиваля будут выполнять упражнения под присмотром специалистов международного уровня. Присоединиться к самой массовой фитнес-тренировке в России можно, зарегистрировавшись по ссылке. Подчеркивается, что за участие в фестивале платить не нужно.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.