Состояние больного раком Карла III ухудшилось из-за скандала с принцем Эндрю

Состояние больного раком Карла III ухудшилось из-за скандала вокруг его младшего брата, принца Эндрю. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в RadarOnline со ссылкой на инсайдеров из дворца.
— Король совершенно измотан. Как раз когда он думает, что все решено, всплывает новое откровение. Это создает для него огромную нагрузку. Он изо всех сил старается сосредоточиться на выздоровлении и королевской службе, но постоянный стресс серьезно сказывается на его здоровье, — цитирует источника издание.
По информации издания, онкологическое заболевание сделало Карла слишком слабым физически, чтобы справиться с семейной проблемой. Несмотря на то, что Эндрю и так лишен всех королевских привилегий, его репутация все еще «бросает тень на Букингемский дворец», что сильно давит на Карла, передает RadarOnline.
17 октября в СМИ появилась информация о том, что принц Эндрю под давлением Карла III отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном. Кроме того, британский монарх рассматривает возможность исключения принца Эндрю из Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства.