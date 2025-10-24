Россиянам рассказали, когда в центральных регионах сформируется снежный покров

Синоптик Михаил Семенов рассказал NEWS.ru, что устойчивый снежный покров в центральных регионах России появится только в последнюю неделю ноября. Это подтверждают данные многолетних климатических наблюдений.
«Речь идет не о первом снеге, а о покрове, который, как правило, сохраняется до весеннего потепления. Согласно многолетним климатическим наблюдениям, эти даты обычно приходятся на 29−30 ноября», — уточнил эксперт.
Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о низком атмосферном давлении в понедельник, 28 октября. Она пояснила, что влияние атлантических циклонов в Центральной России продлится до конца октября. Ясной погоды в ближайшее время не ожидается.
Синоптик добавила, что дожди разной силы пройдут почти ежедневно на следующей неделе. К концу октября в столице выпадет около 20 мм осадков.