В Когалыме ХМАО запустят производство полимерно-армированных труб

Это будет первое производство в регионе, реализованное по механизму промышленного офсета. Благодаря такой программе компании смогут рассчитывать на налоговые послабления при закупках у местного бизнеса. Новая продукция позволит повысить надежность и долговечность систем промысловых трубопроводов. Соглашение о создании производства подписали ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и Когалымский завод полимерных труб. Документ рассчитан на долгосрочные поставки до 2031 года.