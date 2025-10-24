В Когалыме ХМАО запустят производство полимерно-армированных труб

Производство гибких полимерно-армированных труб для нужд топливно-энергетического комплекса запустят в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа, отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном департаменте промышленности.
Это будет первое производство в регионе, реализованное по механизму промышленного офсета. Благодаря такой программе компании смогут рассчитывать на налоговые послабления при закупках у местного бизнеса. Новая продукция позволит повысить надежность и долговечность систем промысловых трубопроводов. Соглашение о создании производства подписали ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и Когалымский завод полимерных труб. Документ рассчитан на долгосрочные поставки до 2031 года.
«Промышленный офсет ориентирован как на долгосрочных заказчиков, так и на тех, кто может рассчитывать на гарантированный сбыт продукции, учитывая локализацию предприятия на территории Югры», — отметил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Запуск завода укрепит промышленную базу региона, создаст новые рабочие места. Югра станет единственным субъектом России, внедрившим такой механизм поддержки местной промышленности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.