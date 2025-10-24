Молодой фельдшер пополнил штат Промышленновской больницы Кузбасса

Штат Промышленновской районной больницы в Кузбассе пополнил выпускник Каменского медицинского колледжа Егор Трушин, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Молодой специалист трудоустроился по программе «Земский фельдшер», которая является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участие в программе позволило Егору получить единовременную выплату. Она предназначена для решения жилищного вопроса и создания комфортных условий для работы в сельской местности.
Напомним, в ходе системной работы по привлечению медицинских кадров в сельские территории Кузбасса с начала 2025 года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже трудоустроились 86 специалистов. Только в Промышленновский округ прибыли 13 медиков, что должно улучшить доступность медицинской помощи для местных жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.