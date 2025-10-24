Путин назначил Вадима Титова главой управления по стратегическому партнерству

24 сентября глава государства назначил на должность генерального прокурора России Александра Гуцана. В тот же день Совет Федерации назначил бывшего генпрокурора страны Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Он будет работать на этом посту шесть лет по предложению Путина.