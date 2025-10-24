Ричмонд
Путин назначил Вадима Титова главой управления по стратегическому партнерству

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 октября, назначил генерального директора компании «Росатом — Международная сеть» Вадима Титова начальником нового управления своей администрации по стратегическому партнерству.

— Назначить Титова Вадима Петровича начальником Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству, — говорится в документе.

Указ доступен на официальном сайте опубликования правовых актов.

29 сентября Владимир Путин назначил Игоря Руденю своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

24 сентября глава государства назначил на должность генерального прокурора России Александра Гуцана. В тот же день Совет Федерации назначил бывшего генпрокурора страны Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Он будет работать на этом посту шесть лет по предложению Путина.

1 сентября Путин назначил бывшего начальника регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Донецкой Народной Республике Алексея Кострубицкого на пост заместителя главы ведомства.

Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
