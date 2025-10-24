Британский политик Фарадж раскрыл, почему Трамп обиделся на Путина

Американский лидер Дональд Трамп обиделся на российского коллегу Владимира Путина из-за того, что тот выставил его полным дураком. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказал лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж.
— 15 лет назад я, возможно, сказал, что восхищаюсь Путиным как политиком, но не как человеком, — уточнил эксперт.
По его словам, изначально мир надеялся на урегулирование украинского конфликта. В этом Дональд Трамп значительно преуспел, отметил политик.
— Очевидно, этого не произойдет, — цитирует Фараджа Bloomberg.
Ранее встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию ситуации на Украине была отменена. Инициатором подобного решения выступил сам президент США.
По данным Bloomberg, значительное влияние на позицию Дональда Трампа касательно антироссийских санкций оказал государственный секретарь Марко Рубио.
Кроме того, США сняли ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит ВСУ наносить удары по целям на территории России.