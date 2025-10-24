Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2026 году на Москве-реке проведут реконструкцию канала № 294

Эти меры повысят уровень безопасности судоходства.

Реконструкция канала № 294, являющегося частью Канала имени Москвы, запланирована на 2026 год, сообщили в учреждении «Ространсмодернизация». Работы будут проведены при поддержке национального проекта «Эффективная транспортная система».

Планируется провести реконструкцию русла канала, подходов и дамб, а также благоустроить прилегающую территорию. Канал № 294 протяженностью 1071 метр расположен между шлюзами № 7 и № 8. Под ним проходят три тоннеля, обеспечивающие автомобильное и трамвайное движение.

Важно отметить, что работы будут проводиться в русле канала в межнавигационный период и не отразятся на судоходстве. Уже завершено обследование конструкций, продолжаются изыскательские работы и поиск основных технических решений.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше