В 2026 году на Москве-реке проведут реконструкцию канала № 294

Реконструкция канала № 294, являющегося частью Канала имени Москвы, запланирована на 2026 год, сообщили в учреждении «Ространсмодернизация». Работы будут проведены при поддержке национального проекта «Эффективная транспортная система».
Планируется провести реконструкцию русла канала, подходов и дамб, а также благоустроить прилегающую территорию. Канал № 294 протяженностью 1071 метр расположен между шлюзами № 7 и № 8. Под ним проходят три тоннеля, обеспечивающие автомобильное и трамвайное движение.
Важно отметить, что работы будут проводиться в русле канала в межнавигационный период и не отразятся на судоходстве. Уже завершено обследование конструкций, продолжаются изыскательские работы и поиск основных технических решений.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.