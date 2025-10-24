Набережную реки Стерли благоустроили в Стерлитамаке

Благоустройство набережной реки Стерли на участке между мостами по улицам Худайбердина и Сакко и Ванцетти провели в Стерлитамаке в Республике Башкортостан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
На набережной специалисты отремонтировали и проложили новые пешеходные дорожки, разместили современные опоры освещения и малые архитектурные формы. Для горожан также оборудовали пирсы со скамейками и создали большую спортивную зону. Напомним, что благоустройство этого участка стало завершающим этапом комплексного преображения всей набережной, которое началось в 2019 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.