Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набережную реки Стерли благоустроили в Стерлитамаке

Там отремонтировали уже существующие пешеходные дорожки и проложили новые, разместили опоры освещения и малые архитектурные формы.

Благоустройство набережной реки Стерли на участке между мостами по улицам Худайбердина и Сакко и Ванцетти провели в Стерлитамаке в Республике Башкортостан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.

На набережной специалисты отремонтировали и проложили новые пешеходные дорожки, разместили современные опоры освещения и малые архитектурные формы. Для горожан также оборудовали пирсы со скамейками и создали большую спортивную зону. Напомним, что благоустройство этого участка стало завершающим этапом комплексного преображения всей набережной, которое началось в 2019 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.