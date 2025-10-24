Более 2,5 млн сосен высадили в Озеро-Кузнецовском лесничестве на Алтае

Свыше 2,5 миллиона молодых сосен высадили на площади 1000 гектаров в Озеро-Кузнецовском лесничестве Алтайского края в 2025 году, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Работы провели при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Помимо основных работ, проведено дополнение лесных культур на площади 500 гектаров. Осенние посадки охватили 323 гектара, в том числе сотрудники краевого автономного учреждения «Алтайлес» высадили более 661 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади 264,5 гектара. Такой метод повышает приживаемость деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.