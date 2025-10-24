Ричмонд
Топ-менеджер «Росатома» стал главой нового управления Кремля

Вадим Титов 24 октября назначен начальником управления Президента РФ по стратегическому партнерству и развитию. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

