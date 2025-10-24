Ричмонд
Пентагон получил анонимное пожертвование на огромную сумму: но есть одно условие

Bloomberg: Пентагон получил анонимное пожертвование на 130 миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американское военное ведомство получило анонимное пожертвование на сумму в размере 130 миллионов долларов для выплаты компенсаций работникам в ходе частичной приостановки работы правительства страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, 23 октября военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов. Как сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл, это произошло с условием использования данного взноса для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим.

При этом издание оценивает, что указанная сумма покроет часть расходов, примерно на 1,3 млн действующих военных. В прошлом месяце траты Пентагона на зарплаты сотрудникам составили порядка 9,8 млрд долларов.

В конце сентября президент США Дональд Трамп анонсировал масштабные изменения для американского военного ведомства в системе закупок вооружений.

