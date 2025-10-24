Пентагон получил анонимное пожертвование на огромную сумму: но есть одно условие

По данным агентства, 23 октября военное ведомство получило анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов. Как сообщил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл, это произошло с условием использования данного взноса для компенсации расходов на зарплату и льготы военнослужащим.