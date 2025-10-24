Влажные выходные: Синоптики рассказали к чему готовиться — в Молдове продолжается теплое «бабье лето» с небольшими дождями

На выходных в Молдова ожидается стабильная погода с небольшими дождями и мягкими температурами.
По данным Государственной гидрометеорологической службы, в северных районах в субботу, 25 октября, температура воздуха днём составит около +13°C при сильном ветре, а ночью опустится до +6°C.
В воскресенье, 26 октября, возможны слабые осадки, днём до +14°C, ночью около +5°C.
На юге страны в субботу ожидаются +17°C днём и +10°C ночью, а в воскресенье — облачно, но тепло: +18°C днём и +9°C ночью.
В центральных районах и в Кишинёве, выходные пройдут под облачным небом, температура составит +15…+16°C днём и +7…+8°C ночью.
