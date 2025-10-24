Ричмонд
Спортсменка из Химок завоевала серебро во всероссийской гравийной велогонке

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из восьми регионов.

Химкинская спортсменка Софья Богуненко заняла второе место на всероссийских соревнованиях по гравийному велоспорту Ural Gravel Race — 2025. Проведение таких состязаний соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Состязания прошли в Шарташском лесопарке Свердловской области. Участие в гонке приняли спортсмены из восьми регионов России. Соревнования Ural Gravel Race — 2025 стали первой официальной гравийной гонкой в Свердловской области. Эта дисциплина будет включена в официальную спортивную программу России с 2026 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.