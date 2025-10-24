В Ростовской области инспекторы ДПС помогли беременной женщине

Происшествие случилось в минувшие выходные. Семейная пара из Белокалитвинского района была в дороге, когда женщине внезапно стало плохо. Мужчина понял, что счет идет на минуты и сразу же обратился к патрульным автоинспекторам. Он объяснил ситуацию и попросил правоохранителей о сопровождении, чтобы не было задержек в пути.