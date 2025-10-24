В Ростовской области инспекторы ДПС помогли беременной женщине вовремя попасть в роддом. Детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Происшествие случилось в минувшие выходные. Семейная пара из Белокалитвинского района была в дороге, когда женщине внезапно стало плохо. Мужчина понял, что счет идет на минуты и сразу же обратился к патрульным автоинспекторам. Он объяснил ситуацию и попросил правоохранителей о сопровождении, чтобы не было задержек в пути.
Неравнодушие и профессионализм проявили капитан полиции Анатолий Гузь и лейтенант полиции Денис Точасов. Анатолий Гузь пересадил будущую маму в служебный автомобиль, и после этого женщину с сиреной доставили в родильное отделение. Благодаря своевременной помощи третьи сын в семье появился под присмотром медиков.
Позже инспекторы снова встретились с семьей. Они поздравили родителей и подарили детское автокресло.
Водителям напоминают: за рулем автомобиля со спецсигналами могут находиться люди, которым требуется срочная помощь, поэтому такому транспорту нужно всегда уступать дорогу.