В Свердловской области пройдет фестиваль детских музейных маршрутов

Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий» пройдет с 25 октября по 9 ноября в Екатеринбурге и Верхней Пышме, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Семья».
В этом году в проекте участвуют 17 музеев. Тема фестиваля в 2025 году — «Горожане». Участники получат в музеях путеводители, ознакомятся с экспозицией и выполнят задания. За прохождение маршрутов дети, подростки и их родители смогут получить дипломы, наклейки и фирменные значки. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте проекта.
В параллельную программу фестиваля войдут мастер-классы, экскурсии и интерактивные занятия. Билеты доступны по Пушкинской карте. Дошкольники смогут посетить большинство музеев бесплатно.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.